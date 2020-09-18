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Şanlıurfa'da can pazarı! Gezi teknesi böyle battı...

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Giriş: 18.09.2020 11:27
Güncelleme:18.09.2020 11:35
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde ziyaretçileri taşıyan tur teknesi battı. Teknedeki 26 kişi başka tekneler tarafından son anda kurtarıldı. İşte A Haber'e özel görüntüler...

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölünde yaşandı. Baraj gölü üzerinde tur düzenleyen 26 kişinin içinde bulunduğu tekne su aldı. Teknenin su alması üzerine yardım çağrısında bulunan vatandaşların yardımına diğer tur tekneleri yetişti. Batmak üzere olan teknedeki 26 kişi kurtarılarak diğer teknelere alındı.

Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.

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