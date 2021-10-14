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Şanlıurfa'da aile hekimine saldırı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama | İşte saldırı anı görüntüleri...

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Giriş: 14.10.2021 00:58
Şanlıurfa'da bir yakınına ilaç yazdırmak için aile sağlığı merkezine giden 2 kişi, doktordan ret cevabı alınca merkezin kapı ve pencerelerini tekmeledi. Yaşananlar kameraya yansıdı. Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da 2 kişinin bir sağlık personeline saldırıda bulunmasına ilişkin, "Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarının çoğunun medyaya yansımadığını ifade ederek, "Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı, 'Sağlıkta şiddet.' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'da, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen aile hekimine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınmıştı.

AİLE HEKİMİYLE TARTIŞIP MERKEZİN KAPISINI TEKMELEDİLER

Şanlıurfa'da bir yakınına ilaç yazdırmak için aile sağlığı merkezine giden 2 kişi, doktordan ret cevabı alınca merkezin kapı ve pencerelerini tekmeledi. Yaşananlar kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı.

Kuzen İ. ve A.A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A.'dan iddiaya göre, bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi. Ancak doktor, hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi. Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.

İ.A. ile A.A. güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkarılarak, merkezin kapısı kilitlendi.

İçeriye giremeyen kuzenler, kapı ve pencereleri tekmeleyip yumrukladı.

Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar, bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansırken, muayene olmak için merkeze giden hastalar güvenlik gerekçesiyle içeriye giremedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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