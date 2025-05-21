21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Sancaktepe'de inşaat alanında toprak kayması: 3 işçi kurtarıldı
Olay, saat 15.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Yunusemre Mahallesi Sabır Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Alanda çalışan 3 işçi kısmen toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu göçük altında kalan 3 işçi kısa sürede kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.