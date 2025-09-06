Sancaktepe’de iki farklı kazada 8 araç hasar gördü

06 Eylül 2025, Cumartesi

06.09.2025
Olay 22.00 sıralarında Sancaktepe yan yol Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kaza nedeniyle polis ekipleri iki aracın arkasında durdu. Kazaya karışan sürücülerden birinin yakınları olay yerine geldi. Kaza nedeniyle oluşan yoğun trafikten dolayı kazayı fark edemeyen 4 araç aralarında polis aracının da bulunduğu iki araca çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tedbir amaçlı hastaneye götürülürken trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
