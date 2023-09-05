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Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi kaza yaptı

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Giriş: 05.09.2023 10:10
Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi, Antalya’nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki aracı yoldan çıkarak devrilen sanatçı ve ailesi, şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Ezgü, "Öğle saatlerinde Antalya'dan yola çıktık. Eşim ve çocuklar da araçtaydı. Yokuş aşağı inerken hızım 70-80 kilometre civarındaydı. Bir anda araç yalpalamaya başladı. Biraz gaza bastım ama toparlamadı ve yola devrildik. Hiçbirimizde sıkıntı yok. Yaralanmadan araçtan çıktık" dedi.
Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi kaza yaptı
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