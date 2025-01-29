30 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sanal dünyada kumar tehlikesi: Bahis siteleri
Sanal dünyada kumar tehlikesi: Bahis siteleri

Sanal dünyada kumar tehlikesi: Bahis siteleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2025 22:50
Son yıllarda, sanal kumar bağımlılığı sosyal medyada fenomen ve ünlüler aracılığıyla hızla yayılmaya başladı. Çeşitli kumar siteleri ise para vaatleriyle vatandaşları hedef alarak mağduriyetlere yol açıyor. Ekibimizden Mustafa Kadir Mercan ve İlhan Tanrıöver, kumar mağdurlarıyla görüşerek yaşananları aktardı. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sanal dünyada kumar tehlikesi: Bahis siteleri
Hafriyat kamyonunun çarptığı adam hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonunun çarptığı adam hayatını kaybetti
Pendik marinada korkutan yangın
Pendik marinada korkutan yangın
Alkollü sürücü polise yakalandı ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü polise yakalandı ortalığı birbirine kattı
Esnaftan hem zam hem de boykot örneği
Esnaftan hem zam hem de boykot örneği
Takvim’de bayrak değişimi
Takvim'de bayrak değişimi
25 milyonluk dev soygun!
25 milyonluk dev soygun!
Hayvan çiftliğinde yangın! Onlarcası telef oldu
Hayvan çiftliğinde yangın! Onlarcası telef oldu
2 milyondan fazla fidan üretildi
2 milyondan fazla fidan üretildi
Bursa’da ters yöne giren taksi faciaya yol açtı
Bursa'da ters yöne giren taksi faciaya yol açtı
Korkunç görüntü! Köpekler kediyi parçaladı
Korkunç görüntü! Köpekler kediyi parçaladı
Silah kaçakçılarına şafak operasyonu!
Silah kaçakçılarına şafak operasyonu!
19 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı yakalandı
19 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı yakalandı
Daha Fazla Video Göster