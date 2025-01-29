30 Ocak 2025, Perşembe
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Sanal dünyada kumar tehlikesi: Bahis siteleri
Son yıllarda, sanal kumar bağımlılığı sosyal medyada fenomen ve ünlüler aracılığıyla hızla yayılmaya başladı. Çeşitli kumar siteleri ise para vaatleriyle vatandaşları hedef alarak mağduriyetlere yol açıyor. Ekibimizden Mustafa Kadir Mercan ve İlhan Tanrıöver, kumar mağdurlarıyla görüşerek yaşananları aktardı. İşte detaylar...