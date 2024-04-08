Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 genç yaralandı

Samsun'da akiam saatlerinde üç genç pompalı tüfekle yaralandı. Yaralanan gençler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırıyı yapanları tespit etti, yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle saldırıya uğrayan B.A.(20), kardeşi M.A.(18) ile arkadaşları Y.G.(18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, silahlı saldırıyı A.Ş.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Saldırganın kaçış istikametinde arama yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.