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Samsun'da pitbull saldırısında burnu kopan vatandaş: “Köpek değil sahibi suçlu”

İHA
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Giriş: 31.12.2021 17:10
Samsun'da 'pitbull' cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayıp burnundan parçalar kopan 35 yaşındaki Arif Sehri, “Adam benim hayatımı mahvetti. Yanlış anlamayın o köpek suçlu değil. O köpeğin sahibi suçlu” dedi. Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Arif Sehri ile eşi Fardina Sehri, 18 Ekim günü sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. O sırada bir otomobilden pitbull cinsi tasmasız bir köpek salındı. Eşi Fardina Sehri köpekten korkunca, Arif Sehri araya girdi. Pitbullun sahibinin "Korkma bir şey yapmaz" demesi üzerine Arif Sehri, köpeğin sahibine güvenerek rahat hareket etti. Fakat köpek Arif Sehri'ye saldırarak burnundan parçalar koparttı.

Psikolojisi bozuldu, görme kaybı da başladı

Arif Sehri olaydan sonra estetik ameliyat oldu. 5 buçuk saat süren ameliyat sonucunda Arif Sehri'nin burnunun parçalanan kısmına yine kendi burun ucundan ve sırtından alınan doku ile yama yapıldı. Burun ameliyatı sonrası iyileşmeyi bekleyen Sehri, 3 aydır hastane hastane dolaşıyor. Sehri, olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve sol gözünde görme kaybı yaşamaya da başladığını belirtti.

"Köpek değil sahibi suçlu"

Yaşadıkları ile ilgili köpeğin sahibini sorumlu tuttuğunu söyleyen Arif Sehri, "Yanlış anlamayın o köpek suçlu değil. O köpek suçlu değil. Ben ormandan bir aslan getirsem koysam buraya herkesi parçalar. Böyle bir durumda o aslan mı suçlu olur? Suçlu olmaz ben suçlu olurum. O köpeğin sahibi suçlu. O eğitimsiz olduğu için suçlu. O köpek suçlu değil. O bekçi bir köpek. Onun görevi belli. Onu normal bir şekilde sokakta gezdiremezsin. Tasmasız, ağızlıksız böyle serbest bırakamazsın onu. Ben adalete güveniyorum. Onu adalete bıraktım. Köpekler suçlu değiller ama bence bir şey yapmalıyız. Bunları böyle serbest şekilde sokakta iyi değil bence. Ben bilgisayar mühendisiyim. Düğün gibi günlerde çekim işleri klip çekimleri yapıyordum. Ama şu anda maalesef psikolojimden ötürü yapamam. Gözden dolayı. Hastane işlerinde dolayı. Burnumdan ameliyat oldum. İyileşmesini bekliyorum. Doktor 1 sene beklemem gerektiğini söyledi. 1 seneden sonra tekrar estetik ameliyat gireceğim. Şu an görüntüsü iyi değil. Tedavisi oldu sadece. Allah bilir. İyileşmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.
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