Samsun’da kereste fabrikasında korkutan yangın! A Haber yangın bölgesinde

Giriş: 17.09.2025 01:02
Güncelleme:17.09.2025 01:02
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken alevler gökyüzünü aydınlattı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan yangın bölgesinden son gelişmeleri aktardı.
