Samsun’da kereste fabrikasında korkutan yangın! A Haber yangın bölgesinde

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken alevler gökyüzünü aydınlattı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan yangın bölgesinden son gelişmeleri aktardı.