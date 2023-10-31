31 Ekim 2023, Salı
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Samsunda dükkanı kurşunlayıp valeyi vurdular
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir meyhanede önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan 2 gün önce söz konusu meyhanede çıkan kavganın devamı olarak Ordu'nun Ünye ilçesinden gelen K.Y.(19), S.T.(21) ve U.B.(21) içinde bulundukları araçtan meyhaneye silahlı saldırı düzenleyip kaçtılar. Tabancayla açılan ateş sırasında meyhanenin önünde bulunan vale Y.Ö.(23) sırtından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Y.Ö. tedavi altına alındı. S.T. Samsun'da, K.Y. ve U.B. ise Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.