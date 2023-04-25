Samsun’da cinayet anı kamerada

Samsun'da bir kişinin, eşiyle mesajlaştığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan akrabasını kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan dönerci dükkanı önünde Ramazan Bayramı'nın 1. günü meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., eşiyle mesajlaştığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan akrabası İbrahim Keskin'e (33) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan İbrahim Keskin kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Murat K. ise olaydan sonra kaçtı.

Ölen İbrahim Keskin'in yakınlarının, Murat K.'nin eşi ile İbrahim arasında daha önce mesajlaşma yüzünden husumet bulunduğunu ve olayın bu yüzden olayın meydana gelmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.