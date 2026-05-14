Çorum Valisi Çalgan’dan açıklama: Evlerin yüzde 80’i oturulamaz halde

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen hortum köyü adeta savaş alanına çevirdi. Çok sayıda evin çatı ve duvarlarının yıkıldığı, 5 kişinin yaralandığı felaket sonrası bölgede incelemelerde bulunan Ali Çalgan, “Özellikle Oyaca köyümüzde hasar ne yazık ki büyük. Binaların yüzde 80’i oturulamayacak durumda” diyerek tablonun vahametini gözler önüne serdi. AFAD, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerinin seferber olduğu köyde hasar tespit çalışmaları başlatılırken, vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçları için de kriz masası oluşturuldu.