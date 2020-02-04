Samsun'da aracıyla tırın altına giren iş adamı ağır yaralandı

Samsun'da aracıyla seyir halindeyken tıra arkadan çarparak aracın içinde sıkışan iş adamı ağır yaralandı. İş adamı Halit Anayurt (56), idaresindeki 55 LM 888 plakalı cip ile seyir halindeyken Hizmet Özata'nïn kullandığı 68 HR 636 çekici ve 68 BL 136 dorse plakalı tıra arkadan çarparak dorsenin altına girdi. Kazada aracının içinde sıkışan Halit Anayurt, sıkıştığı yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfeiye Daire Başkanlığı Kara Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.