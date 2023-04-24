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Samsun - Trabzon - Sarp hızlı tren hattına ne zaman başlanacak?

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 16:24
Karadeniz'de 513 kilometrelik hızlı tren projesi hayata geçirilecek. Detayları Trabzon'da bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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