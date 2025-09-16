Samsun Adliyesi’nde Kızılay’a kan bağışı kampanyası

Samsun Adliyesi’nde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla Türk Kızılay’a kan bağışı etkinliği düzenlendi. Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban ise vatandaşları kan bağışına davet etti. Çoban, kampanyaya katkılarından dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ve Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran’a teşekkür belgesi takdim etti. Etkinliğe ayrıca; cumhuriyet başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım katıldı.

