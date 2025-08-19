19 Ağustos 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Şampuan kutularından esrar çıktı; 3 gözaltı
Şampuan kutularından esrar çıktı; 3 gözaltı

Şampuan kutularından esrar çıktı; 3 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 19.08.2025 13:23
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim yaptı. Terminalin emanet bölümünde narkotik köpeği 'Erez' ile arama yapıldı. Arama sonucunda şampuan kutusuna gizlenmiş halde 11 gram esrar ele geçirildi. Koliyi teslim almaya gelen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
