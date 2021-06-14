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Şampiyon deve Çapkın kurbanlık pazarında

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Giriş: 14.06.2021 11:45
Manisa'da deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu (49), Kurban Bayramı öncesi Ege Bölgesi’nde 4 şampiyonluğu bulunan, 1 ton ağırlığındaki dövüşçü devesini satışa çıkardı. Güreş ve sünnet törenlerinin iptal edilmesi nedeniyle devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, "Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım” dedi.

Çamlıca Mahallesi'nde deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu, güreşler ve sünnet düğünleri için yetiştirdiği çiftliğindeki gözde devesi 'Çapkın'ı, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını duyurdu. Mertsoylu, Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan 19 yaşında ve 1 ton ağırlığındaki devesine 40 bin lira istiyor. Koronavirüs nedeniyle güreş ve sünnet düğünlerinin iptal edilmesinden dolayı devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, "Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım. Devem 1 ton civarında, 19 yaşında. Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var ama Covid-19 pandemisi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim" diye konuştu.

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