Saldırganın babası ifadesinde neler anlattı?

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırısında 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasına ait silahlarla 9 kişiyi öldürüp intihar etti. Katliam sonrası tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin ifadesi ortaya çıktı. Mersinli ifadesinde psikologun oğlu konusunda kendisini daha önce uyardığını itiraf ederken pazartesi günü poligona giderek oğluyla atış yaptığını söyledi. Öte yandan 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul katliamının ardından acı dolu bekleyiş, yerini vedalara bıraktı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.