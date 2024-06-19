19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Salda'da ölümle burun buruna! Açığa sürüklenen kızı kilometrelerce kürek çekerek kurtardı! O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2024 14:24
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde deniz simidiyle oynayan küçük bir kız bir süre sonra rüzgarın etkisi ile açığa sürüklendi. Gözden kaybolan 9 yaşındaki kızı ölümden bölgede kamp yapan bir tatilci kurtardı. Yanına aldığı şişme botla kilometrelerce kürek çeken adam, kurtardığı çocuğu kıyıya çıkarırken; sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kız hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Gören timsah sanıyor!
Gören timsah sanıyor!
Salda’da ölümle burun buruna
Salda'da ölümle burun buruna
En acı pasta! Kızının mezarı başında böyle seslendi
En acı pasta! Kızının mezarı başında böyle seslendi
Anadolu Diyarı Çivril’de
Anadolu Diyarı Çivril’de
Gönül coğrafyası Balkanlar’da Kurban Bayramı
Gönül coğrafyası Balkanlar’da Kurban Bayramı
Pirinçci Köyü’nde bayram havası
Pirinçci Köyü’nde bayram havası
Başkentin gözde mekanı Ankara Kalesi
Başkentin gözde mekanı Ankara Kalesi
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını
Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi
Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi
Hayvan pazarlarında son günü yoğunluğu
Hayvan pazarlarında son günü yoğunluğu
Selin sürüklediği kayalar evleri yıktı
Selin sürüklediği kayalar evleri yıktı
Doğa tutkunlarının tercihi: Kelebekler Vadisi
Doğa tutkunlarının tercihi: Kelebekler Vadisi
Daha Fazla Video Göster