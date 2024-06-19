Salda'da ölümle burun buruna! Açığa sürüklenen kızı kilometrelerce kürek çekerek kurtardı! O anlar kamerada

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde deniz simidiyle oynayan küçük bir kız bir süre sonra rüzgarın etkisi ile açığa sürüklendi. Gözden kaybolan 9 yaşındaki kızı ölümden bölgede kamp yapan bir tatilci kurtardı. Yanına aldığı şişme botla kilometrelerce kürek çeken adam, kurtardığı çocuğu kıyıya çıkarırken; sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kız hipotermi riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı.