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Salça yaparken bomba gibi patladı! Şoke eden anlar kamerada

Salça yaparken bomba gibi patladı! Şoke eden anlar kamerada

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2024 19:00
Güncelleme:18.08.2024 19:01
Hatay'da kış için yazlık domateslerden salça yapan kadınlar büyük bir şok yaşadı. Salça yapılan kazan, aşırı ısınma nedeniyle bomba gibi patlarken; o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Salça yaparken bomba gibi patladı!
Salça yaparken bomba gibi patladı!
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