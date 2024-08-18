18 Ağustos 2024, Pazar
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Salça yaparken bomba gibi patladı! Şoke eden anlar kamerada
Hatay'da kış için yazlık domateslerden salça yapan kadınlar büyük bir şok yaşadı. Salça yapılan kazan, aşırı ısınma nedeniyle bomba gibi patlarken; o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.