Hürmüz Boğazı’nda kritik eşik: Dünya enerji krizine mi sürükleniyor?

Ortadoğu’da tırmanan gerilim, küresel ekonominin can damarı olan Hürmüz Boğazı’nı hedef aldı. İran’ın boğazı kapatma tehdidi ve bölgedeki teknolojik üslere yönelik saldırıları, petrol ve doğalgaz fiyatlarında deprem etkisi yaratırken, uluslararası dev şirketlerin bölgedeki varlığı tartışmaya açıldı. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren uzmanlar, Hürmüz’ün kapatılmasının sadece bir askeri hamle değil, küresel bir ekonomik savaşın başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu.