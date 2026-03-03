ABD’li pilotun "diz çöktüğü" o an: Kuveyt’te tarihi kare!

Ortadoğu'da tırmanan ABD-İsrail ve İran gerilimi, Kuveyt’te yaşanan şoke edici bir olayla yeni bir boyut kazandı. İran'a yönelik saldırıların ardından gerçekleştirilen misillemeler sırasında, Kuveyt hava savunmasının "dost ateşi" ile vurduğu iddia edilen ABD savaş uçağından atlayan pilotun, çölde bir sivil tarafından diz çöktürülerek teslim alındığı anlar dünya gündemine oturdu. Hollywood’un "yenilmez Amerikan askeri" imajını sarsan o ikonik fotoğraf, A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi.