Dünyanın en küçüğü ama değer biçilemiyor: 1 santiminde 2 bin 500 ilmek var

Kapadokya’da halı ekspertizliği yapan Hakan Demiratan, santimetrekarede 50x50 yani 2 bin 500 çift ilmek bulunan ipek halının teknik olarak dünyanın en sık dokunan ve en ince halısı olduğunu söyledi. Demiratan; resmi kayıtlarda Guinness Rekorlar kitabında santimetrekarede 25x25, yani 675 çift düğümlü halının yer aldığını belirterek Guinness’e başvuru için gerekli prosedürlerin sürdüğünü ifade etti. Demiratan yaptığı açıklamada; "Santimetrekarede 50x50, yani 2 bin 500 çift ilmekten oluşan bu halı şu ana kadar bilinen en sık ipek halıdır. Resmi kayıtlarda 25x25’lik halı yer alıyor. Guinness’e girebilmek için ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Biz de şu anda o hazırlık aşamasındayız. Teknik olarak bu halı dünyanın en sık dokunan halısıdır" dedi. Yaklaşık 5 yıllık emeğin ürünü olan halının paha biçilemez olduğunu belirten Demiratan, eseri görmek isteyenleri Kapadokya’daki Carpet House firmasına davet etti.

