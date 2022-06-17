17 Haziran 2022, Cuma
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Salça kavanozundan öyle bir şey çıktı ki... Ekipler bile şaşkına döndü
Son dakika haberi... İstanbul'dan Kastamonu'ya gönderilen kargo paketinin içerisinde bulunan salça kavanozundan çıkan ekipleri şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...