17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Salça kavanozundan öyle bir şey çıktı ki... Ekipler bile şaşkına döndü

Salça kavanozundan öyle bir şey çıktı ki... Ekipler bile şaşkına döndü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2022 16:18
Son dakika haberi... İstanbul'dan Kastamonu'ya gönderilen kargo paketinin içerisinde bulunan salça kavanozundan çıkan ekipleri şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...
Salça kavanozundan çıkan şoke etti SALÇA KAVANOZUNDAN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Salça kavanozundan öyle bir şey çıktı ki...
Salça kavanozundan öyle bir şey çıktı ki...
Yenice Irmağı’nda çevre felaketi!
Yenice Irmağı’nda çevre felaketi!
Zayıf karneye yaklaşım nasıl olmalı?
Zayıf karneye yaklaşım nasıl olmalı?
Demir için orman yaktılar!
Demir için orman yaktılar!
CHP’li İBB yine yolda bıraktı!
CHP'li İBB yine yolda bıraktı!
Bal ile ilgili her şey bu müzede
Bal ile ilgili her şey bu müzede
Dut ağacı üzerinde şoke eden anlar
Dut ağacı üzerinde şoke eden anlar
Bölge halkı şaşkına döndü
Bölge halkı şaşkına döndü
Markete giren inekler bakın ne yaptı
Markete giren inekler bakın ne yaptı
Anadolu’daki ilk Türk camisi
Anadolu’daki ilk Türk camisi
Emirgan Korusu’nda ağaç katliamı
Emirgan Korusu’nda ağaç katliamı
Karne dağıtım töreninde renkli anlar!
Karne dağıtım töreninde renkli anlar!
Daha Fazla Video Göster