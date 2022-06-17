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Salça kavanozundan çıkan şoke etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Salça kavanozundan çıkan şoke etti

Son dakika haberi... İstanbul'dan Kastamonu'ya gönderilen kargo paketinin içerisinde bulunan salça kavanozundan çıkan ekipleri şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Salça kavanozundan çıkan şoke etti

Bu çerçevede İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine kargo ile uyuşturucu madde getirttikleri tespit edilen S.Y. (30) ve S.K. (28) isimli şahıslara ait otobüs ile gelen kargo paketi içerisinde arama yapıldı.

Salça kavanozundan çıkan şoke etti

Yapılan aramada kargo paketinde bulunan salça kavanozunun içerisine gizlenmiş vaziyette 7 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Salça kavanozundan çıkan şoke etti

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak S.Y. ve S.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

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