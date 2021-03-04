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Saklamak için yuttuğu uyuşturucu midesinde patladı! Hastanelik oldu

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Giriş: 04.03.2021 15:21
Güncelleme:04.03.2021 15:24
Van'dan Ankara'ya otobüsle gelen yabancı uyruklu bir kişi, yuttuğu 72 kapsül metamfetamin kapsülünün midesinde patlaması üzerine rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

5 gün önce Van'dan otobüsle Ankara'ya gelen O. Zahed Ahmed Narziveh rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Ankara Şehir Hastanesine getirilen şahsın röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı.

Şahsın midesinde 890 gram ağırlığında 2'si patlamış halde 72 kapsül olduğu ve kapsüllerin patlaması ile fenalaştığı belirlendi.

Mahkeme kararına istinaden ameliyata alınarak midesindeki metamfetamin kapsülleri çıkartılan zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

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