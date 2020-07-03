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Sakarya'daki korkunç patlamadan kurtuldu o anları A Haber'e anlattı: Kimse kimseyi görmüyordu |Video

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Giriş: 03.07.2020 19:12
Güncelleme:03.07.2020 19:28
Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasındaki korkunç patlamada 4 kişi vefat etti 108 kişi ise yaralandı. Faciadan yara almadan mucize bir şekilde kurtulan Neziha Hamzaoğlu yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasındaki korkunç patlamada mucize eseri kurtulan Neziha Hamzaoğlu yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

"ORMANLIK ALANA DOĞRU KAÇTIK"

Hamzaoğlu, "Kurtulmamız bir mucizeydi. Ufak bir patlama ile başladı her şey ardından büyükleri geldi ve göz gözü görmedi. Tavanlar duvarla yıkılmaya başladı. Biz arkadaşlarla çıkmaya çalıştık. Kimse kimseyi görmüyordu. Belli bir süre göz gözü görmedi. Bir süre sonra bir ışık gördüm ve onu takip edip dışarı çıktım. Bölümler birbirine çok yakın olduğu için hepsin birden bire patladı. Toplanma alanımıza çıktık önce oraya barutlar ve alevler gelmeye başlayınca ormanlık alana doğru kaçtık. Yanımızda yaralılarda vardı müdahale edemedik herkes kendini canının derdiyle kaçtık." diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

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