Sakarya’da yolcu otobüsü kazası! TIR’a arkadan çarptı

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. İşte o anlar...