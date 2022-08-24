25 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sakarya'da yolcu otobüsü kazası! TIR'a arkadan çarptı
Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. İşte o anlar...