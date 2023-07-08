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Sakarya’da sağanak sele döndü! Yol ve tarım arazileri su altında kaldı

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Giriş: 08.07.2023 15:14
Sakarya'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. İşte görüntüler...
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