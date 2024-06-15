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Sakarya'da denize girişler iki gün yasaklandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 15:16
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.
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