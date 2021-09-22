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Sahtekarlar hat kullanıcılarını hedef aldı! Adınıza birden fazla hat çıkarılmış olabilir

A Haber
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Giriş: 22.09.2021 09:54
Kişilerin bilgisi dışında adlarına açılan sahte hatlar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Kimi zaman kişileri bir terör soruşturmasına muhatap eden sahte hatlar kimi zamansa haciz sebebi olabiliyor. Mağduriyet yaşayanlar hangi yolu izlemeli? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
Sahtekarlar hat kullanıcılarını hedef aldı SAHTEKARLAR HAT KULLANICILARINI HEDEF ALDI
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