Sahtekarlar hat kullanıcılarını hedef aldı! Adınıza birden fazla hat çıkarılmış olabilir

Kişilerin bilgisi dışında adlarına açılan sahte hatlar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Kimi zaman kişileri bir terör soruşturmasına muhatap eden sahte hatlar kimi zamansa haciz sebebi olabiliyor. Mağduriyet yaşayanlar hangi yolu izlemeli? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN