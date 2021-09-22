Sahtekarlar hat kullanıcılarını hedef aldı! Adınıza birden fazla hat çıkarılmış olabilir

İşletmeci Barış Akağaç, "Diyelim ki ben sizin üzerinize bir hat açtım ve bundan haberiniz yok o ay size 150 liralık bir fatura geldi. Bu fatura avukatlık hacizlik olduğunda sizin haberiniz oluyor ve 150'lik fatura 3000 liraya kadar çıkıyor. Kimlik bilgileri kullanılarak açılan sahte hatları yüzünden kendinizi bir anda illegal olaylar içerisinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.