Sahtekarlar hat kullanıcılarını hedef aldı! Adınıza birden fazla hat çıkarılmış olabilir
Kişilerin bilgisi dışında adlarına açılan sahte hatlar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Kimi zaman kişileri bir terör soruşturmasına muhatap eden sahte hatlar kimi zamansa haciz sebebi olabiliyor. Mağduriyet yaşayanlar hangi yolu izlemeli? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
Sahtekarlar bu defa telefon hatları üzerinden hat sahiplerini hedef aldı.
Bir hatta ihtiyacınız var. Telefon bayiine geldiniz kimliğinizi verdiniz ancak bazı kötü niyetli hat satıcıları sizin kimliğiniz üzerinden başkalarına illegal yollarla hat satıyor.
İşletmeci Barış Akağaç, "Diyelim ki ben sizin üzerinize bir hat açtım ve bundan haberiniz yok o ay size 150 liralık bir fatura geldi. Bu fatura avukatlık hacizlik olduğunda sizin haberiniz oluyor ve 150'lik fatura 3000 liraya kadar çıkıyor. Kimlik bilgileri kullanılarak açılan sahte hatları yüzünden kendinizi bir anda illegal olaylar içerisinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
EN TEHLİKELİ KISMI...
Akağaç, "Herhangi bir kolluk kuvveti tarafından aranıyorsun size hattınızdan yanşıl bir zamanda yanlış kişilerle konuşulmuş, sizi karakola davet ediyoruz. Biz bakıyorsun hiç alakası olmayan illegal iş ile muhattapsın. Bu kısmı daha tehlikeli." dedi.
Mağduriyet yaşayan hat sahipleri hangi yolu izlemeli?
-Kriminal inceleme talep etmeli nufüs cüzdanının karşılaştırılmasını talep etmeli. Kamera kayıtlarının incelenmesini istemeli.
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