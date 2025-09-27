Sahte polisler yakalandı: 2 milyon 600 bin TL’lik vurgunları ele geçirildi

27 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 27.09.2025 15:01
Mersin'de vatandaşlarımızı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 6 kişiyi dolandıran şüpheliler, polisin çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin dolandırdığı 2 milyon 600 bin TL'lik altın ve döviz ele geçirildi.
