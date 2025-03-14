14 Mart 2025, Cuma
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Sahte medyumlar 87 milyon dolandırmışlardı: Operasyon görüntülerindeki ayrıntılar dikkat çekti
Sakarya merkezli 11 ilde yapılan operasyonlarda sosyal medya platformlarında sahte medyumluk yaparak insanları 87 milyon lira dolandıran 28 şüpheliden 5'i tutuklandı, 19'u adli kontrolle, 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon görüntülerinde büyü için kullan materyaller dikkat çekti.