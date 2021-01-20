Sahte küpedeki tehlikeye dikkat

Keloid, yaraların iyileşme sürecinde oluşan ve hastalıklı kitle ile kendini gösteren bir rahatsızlık. Erzincan'da yaşayan 17 yaşındaki keloid hastası Yağmur Yıldız'ın kulakları yumrular ile kapanmış durumda. Yıldız'ın kulaklarında 7 yaşındayken taktığı küpelerden dolayı yaralar oluştu. Peki sahte küpe nasıl böyle bir rahatsızlığa yol açabiliyor? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Şule Güngör yanıtladı.

Keloid, yaraların iyileşme sürecinde oluşan ve hastalıklı kitle ile kendini gösteren bir rahatsızlık. Erzincan'da yaşayan 17 yaşındaki keloid hastası Yağmur Yıldız'ın kulakları yumrular ile kapanmış durumda. Yıldız'ın kulaklarında 7 yaşındayken taktığı küpelerden dolayı yaralar oluştu.

Peki sahte küpe nasıl böyle bir rahatsızlığa yol açabiliyor? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı. Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Şule Güngör yanıtladı.