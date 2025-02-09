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Sahne anlaşmazlığı kavgasında sandalyeler havada uçtu

Sahne anlaşmazlığı kavgasında sandalyeler havada uçtu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.02.2025 15:58
Olay, Alanya’nın Kestel Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddialara göre düğün yapmak için toplanan yabancı uyruklu vatandaşlar, başka bir grubun sahneye çıkmasından dolayı rahatsız oldu. Bunun üzerine düğün sahiplerinden itirazlar geldi. Sahneye çıkan grup ile düğün yakınları arasında sözlü kavga oluştu. Sözlü kavganın ardından iki grup birbirine girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki grubun birbirlerine düğün salonunda bulunan sandalyeler ile birbirine girdiği görüntüler yer aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sahne anlaşmazlığı kavgasında sandalyeler havada uçtu
Sahne anlaşmazlığı kavgasında sandalyeler havada uçtu
Sahne anlaşmazlığı kavgasında sandalyeler havada uçtu
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