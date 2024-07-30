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Sahipsiz köpek düzenlemesi yasalaştı

Sahipsiz köpek düzenlemesi yasalaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 14:04
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi yasalaştı. Düzenlemede hangi başlıklar öne çıkıyor? Murat Sekban aktardı.
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