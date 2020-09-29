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Sahibinin önünde çalmaya kalktı! Kaza yapınca dayak yedi

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Giriş: 29.09.2020 09:10
Güncelleme:29.09.2020 09:16
Rusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya'da otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti. Başkent Moskova'da otomobil sürücüsü, aracıyla yolda durdu ve iniş yaparak yol kenarında park halindeki bir kamyonun arkasındaki kişilerle konuşmaya başladı.

O sırada boş otomobile yaklaşan soyguncu, hızlıca otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Birkaç metre ileride kontrolü kaybeden soyguncu, kaza yaptı. O sırada otomobilin peşinden koşan sahibi ve yanındaki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dövdü. Olay yerine gelen polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

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