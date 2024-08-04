Sağlıklı uyku için oda sıcaklığının 22 dereceyi geçmemesi gerekiyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla kaliteli uykunun sağlanamaması hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, “Sıcaklığın ortalama 22 derecenin üzerinde olduğu durumlarda uykunun hem kalitesi hem süresi oldukça hasar görmektedir” dedi.