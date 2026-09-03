Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda halk sağlığı seferberliği: On binlerce hayat değişti

Türkiye'de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak kanser taramasından beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığına, sigara bırakma desteğinden kadın ve ağız-diş sağlığı hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet sunuluyor. Erken teşhis, sağlıklı yaşam ve hastalıkları oluşmadan önleme hedefiyle yürütülen çalışmalar, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunun önemli başlıkları arasında yer alıyor.