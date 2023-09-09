Sağlık Bakanlığından kaliteli sağlık hizmeti! Anne karnından yetişkinliğe kadar sağlık takibi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de doğan her bebeğin; anne karnından yetişkin olana kadarki sağlık durumunu yakından takip ediyor. Çocukların tüm aşıları ve kontrolleri Türk hekimler tarafından aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapılıyor.

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