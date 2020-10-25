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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 25 Ekim 2020 Pazar

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Giriş: 25.10.2020 19:10
Güncelleme:25.10.2020 19:21
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 25 Ekim 2020'ye ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte 25 Ekim 2020'ye ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." dedi.

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Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
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