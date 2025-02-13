13 Şubat 2025, Perşembe
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Sağlık Bakanlığı duman avı harekatı başlatıyor! Tütün denetçiler 81 ilde sahada
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine bakanlığın tütün denetçileri 81 ilde sahaya iniyor. Bakanlık ekipleri çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapacak.