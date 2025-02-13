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Sağlık Bakanlığı duman avı harekatı başlatıyor! Tütün denetçiler 81 ilde sahada

Sağlık Bakanlığı duman avı harekatı başlatıyor! Tütün denetçiler 81 ilde sahada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 15:56
Güncelleme:13.02.2025 15:56
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine bakanlığın tütün denetçileri 81 ilde sahaya iniyor. Bakanlık ekipleri çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapacak.
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Sağlık Bakanlığı duman avı harekatı başlatıyor! Tütün denetçiler 81 ilde sahada
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