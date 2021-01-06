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Sağlık Bakanı Koca sevindiren gelişmeyi duyurdu! 6 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 06.01.2021 20:11
Güncelleme:06.01.2021 20:11
Sağlık Bakanlığı, 6 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 test yapılırken 13 bin 830 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 458 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı 8 bin 702 olurken 191 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı Twetter üzerinden yaptığı paylaşımda sevindiren gelişmeyi "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." ifadeleriyle duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 830 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkat çekerek "sevindirici" notunu düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtip, sonuç almak için mücadele edilmesine işaret etti. Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi, 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

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