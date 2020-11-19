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Sağlık Bakanı Koca 19 Kasım koronavirüs verilerini duyurdu! Yeni hasta sayında yükseliş sürüyor
Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020
BAKAN KOCA'NIN 'ZORUNLU TEDBİR' MESAJI:
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.