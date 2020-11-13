Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan umutlandıran “maske” açıklaması! Maskelere ne zaman veda edeceğiz?

Tüm dünya koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarına kilitlenmişken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umutlandıran bir açıklama geldi. Aşı çalışmalarında büyük ilerlemelerin olduğuna dikkat çeken Koca, "Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi. Bakan Koca’nın bu açıklaması ne anlama geliyor? Maskelere ne zaman veda edeceğiz? Bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, bu önemli mesajı A Haber mikrofonlarına yorumladılar.

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