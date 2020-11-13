13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan umutlandıran “maske” açıklaması! Maskelere ne zaman veda edeceğiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan umutlandıran “maske” açıklaması! Maskelere ne zaman veda edeceğiz?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2020 22:29
Güncelleme:13.11.2020 22:42
Tüm dünya koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarına kilitlenmişken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umutlandıran bir açıklama geldi. Aşı çalışmalarında büyük ilerlemelerin olduğuna dikkat çeken Koca, "Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi. Bakan Koca’nın bu açıklaması ne anlama geliyor? Maskelere ne zaman veda edeceğiz? Bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, bu önemli mesajı A Haber mikrofonlarına yorumladılar.
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 13 Kasım 2020 Cuma SON DAKİKA HABERİ | SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 13 KASIM 2020 CUMA

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Maskelere ne zaman veda edeceğiz?
Maskelere ne zaman veda edeceğiz?
Kaza sonrası video çekerken...
Kaza sonrası video çekerken...
Maske takmayana akılalmaz ceza!
Maske takmayana akılalmaz ceza!
Rögar kapağından çıkan dumanın nedeni belli oldu
Rögar kapağından çıkan dumanın nedeni belli oldu
Dehşet anları kamerada! 3. katta aşağı düştü
Dehşet anları kamerada! 3. katta aşağı düştü
Kadir Şeker davasında flaş gelişme!
Kadir Şeker davasında flaş gelişme!
Mucize bebek Ayda'nın babası isyan etti!
Mucize bebek Ayda'nın babası isyan etti!
Şok görüntüler! İspanyol turisti camdan atmaya çalışmış...
Şok görüntüler! İspanyol turisti camdan atmaya çalışmış...
CHP'li belediye borç sarmalında
CHP'li belediye borç sarmalında
İfadeye çağrıldılar!
İfadeye çağrıldılar!
Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
İzmir’de otel otoparkında vahşet
İzmir’de otel otoparkında vahşet
Daha Fazla Video Göster