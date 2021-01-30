Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 aşısı olan "Selim dede"nin duygu dolu görüntülerini paylaştı | Video

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kırklareli'nde filyasyon ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köşelere giderek yeni tip koronavirüs hastalarını tespit ediyor, yaşlılara CoronaVac aşısı yapıyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi`nde görevli ebe Dilber Aktürk, paramedik Tuğçe Balcı ve anestezi uzmanı Hamza Çapar, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarından sadece birkaçı.

Ekip, bir süre önce kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından etkilenen yollardan giderek köylere ulaşıyor.

Planlamaya göre yaşlı vatandaşlara CoronaVac aşısı yapan ekip, gerekli görülen vatandaşlara ise PCR tarama testi uyguluyor.

Zorlu kış şartlarında aracın gitmediği bazı evlere yaya ilerlemek zorunda kalan ekip, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara hizmet sunmaya gayret gösteriyor.

Kar yağışının yoğun olduğu Dereköy`e ulaşan ekip, ilk olarak 90 yaşındaki Selim Böcükler`e evinde aşı yaptı.

Selim dedenin karlı ve soğuk bir günde evine gelerek aşı yapan sağlık personelinin karşısında kendini mahcup hissederek ağlaması, filyasyon ekibini duygulandırdı.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Böcükler, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Geçmişte çok zorluklar çekmiştim. Şimdi sağlık ekipleri evime hizmet getirince mahcubiyet duyarak gözyaşlarıma hakim olamadım. Tedavim için uğraşan sağlık ekibine teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Ebe Dilber Aktürk Göktürk, mobil ekip olarak her gün kar, kış, yağmur, çamur, soğuk demeden köylere giderek vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.