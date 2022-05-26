Safiye Soyman’ın sözleri İrem Derici’yi çıldırttı: Saçını başını yolasım geldi!

Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok" sözlerine destek veren Safiye Soyman İrem Derici'yi çıldırttı. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cem Belevi'nin ihanetine uğrayan Derici Soyman'a ateş püskürdü. "Ne gereksiz açıklamalar bunlar" diyen şarkıcı "Vallahi Safiye Abla'nın saçını yolasım geldi" dedi. İşte İrem Derici'nin Safiye Soyman'a sarf ettiği olay sözler...