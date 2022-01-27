27 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı
Eski Beşiktaş spor kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece sahibi olduğu Bakırköy, Yeşilköy'deki balık restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Olayla ilgili 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2'si yakalandı.