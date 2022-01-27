Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı

Eski Beşiktaş spor kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece sahibi olduğu Bakırköy, Yeşilköy'deki balık restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Olayla ilgili 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2'si yakalandı.

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