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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: 2 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 27.01.2022 13:36
Eski Beşiktaş spor kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece sahibi olduğu Bakırköy, Yeşilköy'deki balık restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Olayla ilgili 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2'si yakalandı.
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