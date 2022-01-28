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Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar

DHA
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Giriş: 28.01.2022 10:13
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırı sırasında restoranın arka kapısı önündeki hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı. Bakırköy'de balık restoranında dün silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Şoförünün de yaralandığı saldırı anında restoranın önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapı önünde 3 kişinin beklediği görülüyor. Silahın defalarca ateşlenmesiyle birlikte bu kişilerin uzaklaşması dikkat çekiyor.
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Yazıcıoğlu’na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar
Yazıcıoğlu’na saldırı sırasında restoran kapısı önünde yaşananlar
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